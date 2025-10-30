От Робърт де Ниро до Мик Джагър – кои са най-възрастните татковци в Холивуд

Тези татковци не са като останалите. Те са известни, носители на десетки награди, познати лица от екрана и посрещат деца много след като другите родители изпращат своите в колеж или дори се радват на внуци.

70-годишният Келси Грамър е поредната холивудска звезда, която приветства нова радост в живота си далеч след пенсионна възраст. Ал Пачино, Робърт де Ниро, Клинт Истууд и Алек Болдуин са само част от звездите на Холивуд, които са имали деца след навършване на 50, та дори и на 80 години. Част от тях имат наследници, чиято възрастова разлика е повече от 50 години.

Вижте кои са щастливите татковци от Холивуд, които се радват на бебета след навлизане в трета възраст.

Келси Грамър

През юни тази година звездата от „Бар Наздраве“ разкри, че съвсем скоро ще стане татко за осми път. Преди няколко дни стана ясно, че 70-годишният актьор е посрещнал син Кристофър, който е четвъртото му дете от сегашната му съпруга Кейт Уолш. Двамата имат 12-годишна дъщеря Фейт, 10-годишен син Габриел и 8-годишен син Джеймс.

Грамър казва, че отглеждането на по-малките му деца е помогнало за заздравяването на връзката с по-големите му наследници. Актьорът е баща на 41-годишната Спенсър, която споделя с бившата си съпруга Дорийн Алдерман, 33-годишната Гриър от връзката му с Бари Букнер, както и на 23-годишната Мейсън и 20-годишния Джуд, които са от връзката му с Камил Грамър.

Робърт де Ниро

Ролята му на баща, готов на всичко, за да защити дъщеря си в „Запознай се с нашите“ със сигурност не е преиграване. Носителят на „Оскар“ има завиден опит в отглеждането на деца, като на 79 години посреща дъщеря си Джия. Момиченцето се ражда през април 2023 година и е плод на любовта между Де Ниро и Тигани Чен.

През 1976 година актьорът става баща за първи път, когато с тогавашната му съпруга Даян Абът посрещат първото си дете, Дрена. Няколко години по-късно на бял свят се появява синът им Рафаел, след което двамата се разделят. Де Ниро е баща още на близнаците Джулиан и Арън от бившата си приятелка Туки Смит, а от бившата си съпруга Грейс Хайтауър има син Елиът и дъщеря Хелън Грейс.

