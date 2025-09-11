IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джесика Симпсън се развежда и всеки ѝ се струва секси сега

Видяла много сладки мъже

11.09.2025 | 21:52 ч. Обновена: 11.09.2025 | 22:31 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Джесика Симпсън намира всеки за секси сега - когато е необвързана. 45-годишната певица обяви, че се развежда със съпруга си Ерик Джонсън през януари - след 10 години брак. Сега звездата признава, че е видяла много "сладки момчета" в месеците след раздялата.

"Имам предвид, има много хора, които са секси. Необвързана съм, така че всеки е секси сега. Има много привлекателни... Има много сладки момчета там навън", посочи Джесика пред "People".

звезди Джесика Симпсън развод секси
