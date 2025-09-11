Джесика Симпсън се развежда и всеки ѝ се струва секси сега

Джесика Симпсън намира всеки за секси сега - когато е необвързана. 45-годишната певица обяви, че се развежда със съпруга си Ерик Джонсън през януари - след 10 години брак. Сега звездата признава, че е видяла много "сладки момчета" в месеците след раздялата.

"Имам предвид, има много хора, които са секси. Необвързана съм, така че всеки е секси сега. Има много привлекателни... Има много сладки момчета там навън", посочи Джесика пред "People".

