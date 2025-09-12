Сабрина Карпентър издаде какви мъже харесва

Сабрина Карпентър проговори относно това какви мъже харесва. 26-годишната певица издаде, че обича много страстни хора. И които умеят да водят хубави разговори.

"Винаги съм наистина привлечена от хора, които са супер страстни. Очевидно - разговорът е огромно нещо за мен, защото аз наистина не млъквам. Но също - някой, който е състрадателен и добър в това да усети настроенията и мненията, и донякъде емоционално зрял. Не мога да кажа, че винаги съм улучвала това, но това е моят тип", коментира звездата пред списание "Interview".

Изпълнителката описва себе си като ниско момиче, така че - тя не се тревожи от ръста на потенциалните си партньори.

