Bloomberg TV Bulgaria стартира нова рубрика за бизнес страната на модата – Fashion Brief

Bloomberg TV Bulgaria обогатява програмното си съдържание с нова специализирана рубрика – Fashion Brief, посветена на бизнес измеренията на луксозната мода. Рубриката ще се излъчва веднъж седмично, всеки четвъртък, в рамките на предаването „В развитие“ и ще предложи задълбочен, но достъпен поглед към стратегиите, растежа и лидерството зад най-известните и нововъзникващи модни брандове в Европа и по света.

„Модата отдавна не е само стил и естетика – тя е икономика, визия и геополитика в едно. Fashion Brief има за цел да преведе зрителите отвъд лъскавата фасада и да покаже как се управляват мултимилиардните компании зад имената, които вдъхновяват целия свят. Искаме да разкажем историята на лидерите, стратегиите и цифрите, които движат тази индустрия напред“, споделя водещата на рубриката Роселина Петкова.

Fashion Brief ще разглежда модната индустрия не просто като културен и визуален феномен, но като икономическа сила с глобално влияние. С времетраене от 15 до 20 минути, рубриката ще представя ключови теми – от управление и пазарни стратегии до иновации, финансови отчети и устойчиви решения до борсовото представяне на водещи модни групи.

В специалния сегмент „Модният пулс“ Роселина Петкова ще запознава зрителите с актуалните бизнес новини от седмицата в сектора на луксозната мода, а в „Зад витрината“ водещата ще анализира конкретен бранд, дизайнер, модна група или глобална тенденция. Каква е стойността на големите модни колекции, как се представят модните компании на борсата и още ключови теми за инвестициите в индустрията ще бъдат на фокус в сегмента „Мода в числа“.

Следете Fashion Brief в предаването „В развитие“ всеки четвъртък по Bloomberg TV Bulgaria!