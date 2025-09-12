Идва период на изцеление и спокойствие за 4 зодии

През септември 2025 г., по време на ретроградното движение на Сатурн, който отново се завърна в знака Риби на 1 септември и ще остане там до 27 ноември, няколко зодиакални знака ще изпитват повече спокойствие и яснота. Зодиите Лъв, Дева, Скорпион и Везни са готови за значителни положителни промени, но на вътрешно ниво. Ако се постараят, тези знаци ще получат така желаната емоционална яснота и чувство за завършеност, особено в края на месеца.

Сатурн в Риби е тук отново, за да ни помогне на емоционално ниво, да се изправим пред истини, от които бихме предпочели да се дистанцираме или да избягаме напълно. Време е да се освободите от емоциите, които ви възпрепятстват или ви пречат да живеете според пълния си потенциал. Когато Сатурн се завърти обратно през този воден знак, управляван от Нептун, енергията е към размисъл и преразглеждане на нещата.

А ето и кои 4 зодии навлизат в период на по-спокоен живот, съсредоточен към изцеление:

ЛЪВ

Вашата глава на изцелението включва възстановяване на връзките ви с ваши близки и приятели, Лъв. Има толкова много неща, които сте оставили несподелени с най-близките си приятели и членове на семейството. Всички са били толкова заети и сте се борили толкова много с това как да повдигнете темата за собствените си трудности. Лесно е да попаднете в обичайните си модели на светски разговори и част от вас се нуждаеше от тези безгрижни, безстресови взаимодействия, докато сте били в разгара на всичко. Но сега имате нужда от нещо малко по-дълбоко и по-смислено. Имате нужда от тази връзка и разговор, които могат да дойдат само от отварянето. Просто си спомнете как се чувствате, когато другите се обръщат към вас в нужда. Как никога не се замисляте дали да ги изслушате или утешите. Просто трябва да видите това като реципрочно нещо, което можете да поискате в замяна.

Източник: Tialoto.bg