Зоуи Кравиц не се поддаде на чара на Остин Бътлър за разлика от Емили Ратайковски

Ратайковски пък в миналото изживя кратък романс с Хари Стайлс, който сега е гадже на Зоуи

12.09.2025 | 23:45 ч. Обновена: 13.09.2025 | 00:47 ч. 0
Снимка: Getty Images

Остин Бътлър и Емили Ратайковски не се опитаха да се скрият по време на романтичната си среща в Ню Йорк.

Актьорът и моделът бяха снимани да седят и да се чувстват уютно един до друг в ресторант Waverly Inn в Уест Вилидж.

„Те бяха седнали в голямо полусепаре в центъра на ресторанта, за да ги видят всички“, каза вътрешен човек пред медиите, след срещата на звездното дуо.

„Ръката му беше около нея и той непрекъснато кимаше на това, което тя казваше“, казва още очевидецът.

