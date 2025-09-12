Зоуи Кравиц не се поддаде на чара на Остин Бътлър за разлика от Емили Ратайковски

Остин Бътлър и Емили Ратайковски не се опитаха да се скрият по време на романтичната си среща в Ню Йорк.
Актьорът и моделът бяха снимани да седят и да се чувстват уютно един до друг в ресторант Waverly Inn в Уест Вилидж.
„Те бяха седнали в голямо полусепаре в центъра на ресторанта, за да ги видят всички“, каза вътрешен човек пред медиите, след срещата на звездното дуо.
„Ръката му беше около нея и той непрекъснато кимаше на това, което тя казваше“, казва още очевидецът.
