Били Зейн се събра с Лео Ди Каприо 28 години след „Титаник“

28 години след премиерата на „Титаник“ Леонардо ди Каприо и Били Зейн се събраха отново.

Двамата актьори играят главните роли във филма на Джеймс Камерън от 1997 г., базиран на историята за потъването на кораба „Титаник“ през 1912 г.

Леонардо ди Каприо и Били Зейн се събраха на червения килим 28 години по-късно. Двамата позираха за снимки на премиерата на „Една битка след друга“ в Холивуд на 8 септември.

„Обратно на сцената. Винаги е страхотно да видя приятеля си и неговите прекрасни умения. @leonardodicaprio става все по-добър.“, написа Зейн в Instagram към снимките със своя колега и приятел.

