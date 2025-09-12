IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Били Зейн се събра с Лео Ди Каприо 28 години след „Титаник“

Двамата актьори играха съперници във филма, а в живота са приятели и колеги

12.09.2025 | 22:45 ч. Обновена: 12.09.2025 | 23:11 ч. 0
Снимка: Getty Images

28 години след премиерата на „Титаник“ Леонардо ди Каприо и Били Зейн се събраха отново.

Двамата актьори играят главните роли във филма на Джеймс Камерън от 1997 г., базиран на историята за потъването на кораба „Титаник“ през 1912 г.

Леонардо ди Каприо и Били Зейн се събраха на червения килим 28 години по-късно. Двамата позираха за снимки на премиерата на „Една битка след друга“ в Холивуд на 8 септември.

„Обратно на сцената. Винаги е страхотно да видя приятеля си и неговите прекрасни умения. @leonardodicaprio става все по-добър.“, написа Зейн в Instagram към снимките със своя колега и приятел.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

 

