Седмичен любовен хороскоп за 15 – 21 септември

В понеделник Венера в Лъв прави перфектен секстил с Марс във Везни, предизвиквайки романтични „фойерверки“. Голяма промяна може да настъпи към края на периода, когато Венера напуска екстравагантния и огнен Лъв и преминава в предпазливата Дева.

Повече за вашата зодия може да прочетете в седмичния ни любовен хороскоп за 15 – 21 септември.

Овен

През новата седмица Вселената ще е особено благосклонна към любовния ви живот, Овни. Венера остава във вашия 5-и дом и преди да го напусне, планетата ще образува хармоничен аспект с Марс, който вече се намира във вашата зона на партньорствата. Това ще ви донесе много романтични възможности, независимо дали сте във връзка, необвързани или в „усложнена ситуация“. Ако имате партньор, може да очаквате страстни и нежни моменти. Ако сте необвързани, шансът за съдбовна среща е голям и може да се случи буквално всеки миг.

Телец

Значими събития във вашия любовен живот са на хоризонта. В петък управляващата ви планета, Венера, влиза във вашия сектор на романтиката, а в събота образува квадратура с Уран. Това може да доведе до внезапна любовна връзка, която да се появи от нищото. Ако сте необвързани, моменталната химия може да бъде силна. Въпреки че първоначално това изглежда като краткотрайно увлечение, неделното слънчево затъмнение в същия сектор подсказва, че нещата може бързо да се задълбочат. За представителите на зодията, които са в двойки, е възможна радостна новина, свързана с деца.

Близнаци

В началото на периода Венера ще създаде прекрасен аспект с Марс, който в момента се намира във вашия сектор на романтиката. Това обещава върхова точка в любовните ви дела. До петък Венера преминава през зоната на комуникацията ви, което носи приятни разговори с любимия човек. Ако сте в начална връзка, може да вземете решение за по-сериозен ангажимент. За двойките периодът е чудесен за обсъждане на общи планове и бъдеще.

