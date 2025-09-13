Рецептата Dnes: Чабата с чесново масло

Съставки:
- 1 бр. хляб чабата (чиабата)
- 125 грама меко масло
- 5 стрити скилидки чесън
- 3 супени лъжици нарязан пресен магданоз
- щипка сол
- ½ ч.ч. настърган пармезан
Приготвяне:
- В купа комбинирайте маслото, чесъна, магданоза, пармезана, солта.
- Много добре разбъркайте с помощта на вилица.
- Оставете сместа за около 5 минути, за да се свържат добре съставките.
- Разрежете хляба на 2 по дължината.
- Намажете всяка половина с чесновото масло (всичкото).
- Сложете в тава върху хартия за печене.
- Печете в предварително загрята фурна на 200 градуса за 10-12 минути или докато хлябът стане златист.
- Нарежете на по-малки парчета и хапвайте!
Още рецепти може да намерите в Az-jenata.bg