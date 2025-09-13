IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рецептата Dnes: Чабата с чесново масло

Лесна рецепта

13.09.2025 | 11:53 ч. Обновена: 13.09.2025 | 13:08 ч. 3
Снимка: istock

Съставки:

  • 1 бр. хляб чабата (чиабата)
  • 125 грама меко масло
  • 5 стрити скилидки чесън
  • 3 супени лъжици нарязан пресен магданоз
  • щипка сол
  • ½ ч.ч. настърган пармезан

Приготвяне:

  • В купа комбинирайте маслото, чесъна, магданоза, пармезана, солта. 
  • Много добре разбъркайте с помощта на вилица. 
  • Оставете сместа за около 5 минути, за да се свържат добре съставките. 
  • Разрежете хляба на 2 по дължината. 
  • Намажете всяка половина с чесновото масло (всичкото). 
  • Сложете в тава върху хартия за печене. 
  • Печете в предварително загрята фурна на 200 градуса за 10-12 минути или докато хлябът стане златист. 
  • Нарежете на по-малки парчета и хапвайте!

