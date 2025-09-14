Рецептата Dnes: Паста със сушени домати

Съставки:
- 200 г сирене рикота
- 8-10 мариновани сушени домата
- 6-7 листа свеж босилек
- 1 люта чушка халапеньо,
- 1 чаша чери домати
- 4 с.л. зехтин
- сол на вкус
Приготвяне:
- Сложете пастата да се вари според инструкциите на опаковката.
- В блендер или кухненски робот (може да ползвате и пасатор, ако имате) комбинирайте съставките за соса.
- Пасирайте всичко много добре, за да се получи гладък сос.
- Отцедете сварената паста, но запазете част от водата, в която сте я варили.
- Сложете пастата и соса в голям тиган и загрейте котлона.
- Сипете около ½ черпак от водата на пастата.
- Разбъркайте, за да се свържат добре всички съставки и да се загрее сосът.
- Разбъркайте и сервирайте.
