BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 42

Рецептата Dnes: Паста със сушени домати

Бърза и вкусна рецепта

14.09.2025 | 16:05 ч. Обновена: 14.09.2025 | 17:05 ч. 0
Снимка: istock

Съставки:

  • 200 г сирене рикота
  • 8-10 мариновани сушени домата
  • 6-7 листа свеж босилек
  • 1 люта чушка халапеньо, 
  • 1 чаша чери домати 
  • 4 с.л. зехтин
  • сол на вкус    

Приготвяне:

  • Сложете пастата да се вари според инструкциите на опаковката. 
  • В блендер или кухненски робот (може да ползвате и пасатор, ако имате) комбинирайте съставките за соса.
  • Пасирайте всичко много добре, за да се получи гладък сос. 
  • Отцедете сварената паста, но запазете част от водата, в която сте я варили. 
  • Сложете пастата и соса в голям тиган и загрейте котлона. 
  • Сипете около ½ черпак от водата на пастата. 
  • Разбъркайте, за да се свържат добре всички съставки и да се загрее сосът.
  • Разбъркайте и сервирайте. 

Тагове:

рикота рецепти за паста кулинария
