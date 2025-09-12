IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 123

“М Кар Варна” представя BMW и MINI на Националния конкурс за елегантност

Орлин Павлов, Бриана и Ники Кънчев ще бъдат част от забележителния конкурс за ретро автомобили у нас

12.09.2025 | 20:30 ч. Обновена: 12.09.2025 | 21:37 ч. 0
“М Кар Варна” представя BMW и MINI на Националния конкурс за елегантност

Тази есен Варна ще се потопи в атмосфера на блясък, класика и премиум изживяване. На 13 септември 2025 г. входът на Морската градина ще се превърне в сцена, където над 120 редки и стилни ретро автомобили ще дефилират редом до най-новите модели на BMW и MINI. Поводът е Националният конкурс за елегантност на ретро автомобили „Николай Колев – Бижуто“, а сред специалните акценти е участието на “М Кар Варна”, официален вносител на BMW и MINI в България.

Селекцията е вподбрана внимателно и ще има специално позициониране на пет автомобила – BMW 1-ва серия, BMW X3, BMW X7, MINI Aceman и MINI Cooper 3-Врати. Те ще бъдат изложени непосредствено след арката на входа на Морската градина, в лявата част по посока морето, за да посрещнат посетителите още от самото начало на автомобилното шоу.

В рамките на конкурса ще бъдат връчени няколко престижни награди. Сред тях е отличието на кмета на град Варна, приз за култов автомобил, специалната награда „Бижуто“, както и наградата на BMW – купа, която ще бъде връчена от официален представител на “М Кар Варна”. Публиката също ще има възможност да определи своя фаворит. Наградата на зрителите ще бъде връчена от Мис Варна 2025, която ще изтегли и името на един от гласувалите, за когото е предвиден специален подарък – истински диамант.

Събитието ще бъде съпроводено и от богата културна програма. Популярният изпълнител Орлин Павлов ще излезе на сцената за първи път в дует с младата варненска певица Бриана. Водещ на проявата ще бъде добре познатият на българската публика Ники Кънчев.

Конкурсът ще започне в 10:30 часа на входа на Морската градина, в пространството около Слънчевия часовник. Събитието обещава да бъде неповторима среща между класиката и модерното автомобилно изкуство – едновременно реверанс към миналото и поглед към бъдещето, в което “М Кар Варна” и BMW продължават да задават стандарти в премиум сегмента.

“М Кар Варна” приветстват и насърчават всички жители и гости на Варна да станат част от събитието и да дойдат на място, за да му се насладят. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Варна коли
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem