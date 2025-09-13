IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Звездни щерки превзеха Седмицата на модата в Ню Йорк

Лени Клум, Исан Елба, Оливия Джейд, Ава Филип и други се събраха на ревюто на Michael Kors

13.09.2025 | 17:08 ч. Обновена: 13.09.2025 | 17:48 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Звездните наследнички Лени Клум, Исан Елба, Одри Макгроу, Далила Бел Хамлин, Оливия Джейд и Ава Филип се събраха на ревюто на Michael Kors.

Дъщерите на известните актьори и модели официално превзеха Седмицата на модата в Ню Йорк.

Модното ревю пролет/лято 2026 на Michael Kors беше интересна гледка не само заради представените стилове, но и заради многото привилегировани звезди, които присъстваха на шоуто.

Амелия Грей Хамлин – 24-годишната дъщеря на Лиса Рина и Хари Хамлин, беше сред моделите, дефилиращи на подиума.

