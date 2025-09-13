Звездни щерки превзеха Седмицата на модата в Ню Йорк

Звездните наследнички Лени Клум, Исан Елба, Одри Макгроу, Далила Бел Хамлин, Оливия Джейд и Ава Филип се събраха на ревюто на Michael Kors.

Дъщерите на известните актьори и модели официално превзеха Седмицата на модата в Ню Йорк.

Модното ревю пролет/лято 2026 на Michael Kors беше интересна гледка не само заради представените стилове, но и заради многото привилегировани звезди, които присъстваха на шоуто.

Амелия Грей Хамлин – 24-годишната дъщеря на Лиса Рина и Хари Хамлин, беше сред моделите, дефилиращи на подиума.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg