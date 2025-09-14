Мартин Кърнолски за желанието да пише детски песни

"Букварко" е иновативен образователен проект, който превръща българската азбука в музикално приключение. Проектът е с достъп до над 274 000 български деца.

"В мен напираше желанието да напиша детски песни. Обадих се на Ангелина Жекова, която е поетесата на тези стихове. Тя ми даде няколко книжки, между които беше и "Букварко". Един ден ги отворих за пореден път и чух буквичката А - за агънцето. Седнах на пианото, засвирих и така започна", каза авторът и композитор на музика д-р Мартин Кърнолски в неделното издание на "България сутрин".

"Децата не лъжат. Не трябва да си мислим, че трябва да излеем всичките си знания и умения в четири стиха, в два куплета, в една мелодия. На детето не му трябва, трябва му нещо простичко. За мен е важно да чуя звуците, атмосферата от това, което е написал авторът. "Букварко" се изля. Отне ми четири часа и половина. Оставих ги три месеца, не ги пипнах. След това го отворих да видя какво съм направил", разказа д-р Кърнолски пред Bulgaria ON AIR.

Проектът ще бъде безплатен за родители, деца и педагози.

"Имаме текстовете, имаме нотите с буквичките, имаме клип, имаме инструментал. Детската песен трябва да бъде близо до усещането на детето", уточни д-р Кърнолски.

