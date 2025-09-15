Нов сезон, нови възможности: Спортен стил със CCC

Нов сезон, нови възможности – включително за гардероба ви! CCC представя нова колекция от спортни обувки и аксесоари, в която ще откриете емблематични модели на марките Reebok, adidas, DC, New Balance, SHAQ, PUMA, VANS и Kappa. Това е must-have селекция за всички, които обичат вечната класика, но не искат да изостанат от последните модни тенденции.

Reebok – комфорт без усилие

Новите модели на Reebok са перфектното съчетание между удобство и вечен стил. Бежови маратонки с мрежести елементи веднага привличат вниманието – лесно се комбинират с всичко и добавят характер на всяка визия. Съчетайте ги с минималистични раници в бежово или маслиненозелено – и получавате пълен аутфит, който не остава незабелязан.

adidas – спортна елегантност на ново ниво

Този сезон adidas се завръща с любими класики! Моделът BREAKNET SLEEK в нежни пастелни тонове и синьо е идеалният баланс между спортен вайб и streetwear стил. Не пропускайте и VL COURT 3.0 с контрастни ленти или класическите GRAND COURT в сиво – и трите са стилна основа за всеки аутфит. Допълнете визията с удобна раница с логото на adidas и сте готови за тренировка, разходка в града или уикенд бягство.

DC, VANS и SHAQ – за феновете на градския стил

Ърбан енергия? Имаме я. DC се завръща с модели с масивна подметка – създадени за широки дънки и небрежни визии. SHAQ CEO-4X изглежда като проектиран за TikTok сензация – модерен силует и смели цветове, които говорят сами за себе си. А ако сте фен на винтиджа и емблематичното качество – заложете на черните VANS с бели детайли. Класика, която не се нуждае от представяне.

И още...

Пума

Колекцията включва и модели от PUMA, New Balance и Kappa, които носят своя почерк – от изчистен спортен стил до смел streetwear. Независимо дали сте фенове на худитата с качулка или залагате на oversize и деним – в CCC ще намерите своя перфектен чифт!

Спортният аутфит в завършен вид е гарантиран, при това на изгодна цена

Възползвайте се от специалната оферта в ССС, актуална в момента: -30% отстъпка на раници, чанти и куфари при покупка над 45 лв.! Перфектният момент да комбинирате обувки с нова раница.

Новият сезон започва с нови маратонки и аксесоари, които си заслужават! Открийте колекцията в магазините на CCC, в мобилното приложение и онлайн на ccc.eu.

