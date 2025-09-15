IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Марго Роби шашна по прозрачна рокля на премиера

Актрисата е в топ форма и с провокативна визия

15.09.2025 | 22:00 ч. Обновена: 16.09.2025 | 00:23 ч. 5
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Марго Роби обра точките с една от последните си визии на червения килим.

35-годишната актриса заложи на прозрачна блестяща рокля за премиерата на филма "A Big Bold Beautiful Journey" в Лондон през миналата седмица. Звездата позира за снимки и остави малко на въображението.

Виждаме, че тя е по лъскава мрежеста рокля с бижута, която стои изключително секси. По нея има синьо, сиво, розово, лилаво, зелено.

Роклята е дълга до земята, с тънки презрамки и деколте.

От определени кадри се вижда, че тя е с гол гръб, а Марго е по оскъдни прашки в сиво. Актрисата е с вдигната на кок коса.

Тя събра много комплименти от своите почитатели. Личи си, че е в перфектна форма.

