Марго Роби шашна по прозрачна рокля на премиера

Марго Роби обра точките с една от последните си визии на червения килим.
35-годишната актриса заложи на прозрачна блестяща рокля за премиерата на филма "A Big Bold Beautiful Journey" в Лондон през миналата седмица. Звездата позира за снимки и остави малко на въображението.
Виждаме, че тя е по лъскава мрежеста рокля с бижута, която стои изключително секси. По нея има синьо, сиво, розово, лилаво, зелено.
Роклята е дълга до земята, с тънки презрамки и деколте.
От определени кадри се вижда, че тя е с гол гръб, а Марго е по оскъдни прашки в сиво. Актрисата е с вдигната на кок коса.
Тя събра много комплименти от своите почитатели. Личи си, че е в перфектна форма.
