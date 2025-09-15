Ново 20: Софи Търнър и аристократът не са се разделяли

Любовният живот на Софи Търнър е пълна мистерия в последно време.

След като през август се появиха слухове, че 29-годишната актриса и британският аристократ Перегрин Пиърсън отново са се разделили, сега стана ясно, че те всъщност са заедно.

През миналата седмица Софи придружи Перегрин на прес събитие, свързано с готварска книга. Двамата дори позираха заедно за снимки по време на събитието.

Актрисата е по жълта риза и черен панталон.

През август Търнър беше забелязана в приложението за запознанства на знаменитости Raya, като това породи слуховете, че тя и аристократът са скъсали.

