Новини

Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Седмичен любовен хороскоп 15-21 септември

15.09.2025 | 22:36 ч. Обновена: 16.09.2025 | 00:21 ч. 0
Снимка: iStock/ruslan117

Овен
Преценете много внимателно и обективно размера и тежестта на вашия принос в разправиите с половинката. Ако усещате, че скандалът витае наоколо и въздухът се нажежава, не се страхувайте да се извините. Достатъчно е да покажете желание и той/тя ще направи съответната крачка към разбирателство. Трябва само да положите усилия за овладяване на прословутата си невъздържаност, за да не оплескате ситуацията за пореден път.

Телец
Представителите на вашия знак са известни с факта, че не са любители на промените, но за това пък са изключително романтични. Предстои нова любовна връзка за необвързаните. Предстоят и вълнуващи емоционални мигове за онези, които са намерили подходящата си половинка. Ще им се насладят максимално, ако оставят инициативата в ръцете на любимия човек и приемат предложенията му/й без непрекъснато да упорстват.

Близнаци
Обичайно сте доста разсеяни спрямо новите хора, появяващи се в обкръжението ви, но този път някой истински ще ви впечатли. Интуицията категорично ще ви подскаже, че не бива да пропускате момента. Проявете благоразумие и оставете новия/вата си познат/а да намали дистанцията. Най-вероятно няма да съжалявате.

За останалите четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

зодии зодиакални знаци астрология зодии в любовта зодии и хороскопи
