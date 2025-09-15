Какво ни готви фестивалът "Аз съм София"?

От 19 до 21 септември, за втора поредна година, парк "Гео Милев" ще бъде домакин на фестивала "Аз съм София" – празник, посветен на столицата, на нейното наследство и мъдрост.

Организаторите обещават три дни, изпълнени с игри, кино, музика и общуване между поколенията.

"Миналата година наблегнахме на концерти, на по-грандиозни събития. Тази година сме малко по-скромни, просто бюджетът ни е по-малък. Затова решихме да предизвикаме друг вид емоция у хората и да ги включим по различен начин – чрез спомените. Спомени, споделени преживявания. Една от идеите на фестивала е стари и млади заедно да играят старите игри, които всички сме играли по някакъв начин. Да извадим децата от телефоните и да ги върнем на поляната – ще има "ръбче", ще играем на топчета", каза артдиректорът на фестивала Христомир Сърбинов пред Bulgaria ON AIR.

Любов Костова от фондация "Красива наука" подчерта, че чрез игрите и заниманията може не само да се свързват поколенията, но и да се предава знание.

"Да, с много игри поколенията могат да бъдат свързвани, но и да получават допълнително ново знание – например какви са новите научни проекти, които се развиват в столичните научни институти и университети", отбеляза Костова.

Тя изтъкна, че е важно децата да осъзнаят, че науката е част от живота, и да срещнат хората, за които тя е професия. Разказа още, че фондацията ще се включи във фестивала с млад учен, работил по проект, свързан със слънчевата активност, който е достигнал дори до Антарктика.

Гледайте целия разговор във видеото.