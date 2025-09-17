Maserati GT2 Stradale завладя публиката на "TUTTO BENE Hillclimb"

Миналата сряда, 10 септември, се проведе второто издание на “TUTTO BENE Hillclimb” – ексклузивно събитие, което празнува автомобилната страст чрез уникално изживяване, съчетаващо култура, дизайн и начин на живот. На фона на зашеметяващата природа около езерото Маджоре, Maserati плени публиката, представяйки GT2 Stradale по впечатляващия път, водещ към върха на Монтароне. Именно Maserati GT2 Stradale в цвят Giallo Genio с интериор в черно/сиво се превърна в звездата на дефилето и заблестя в изкачването. Без хронометри и скоростни състезания: духът на събитието бе изразен в слогана „забави темпото, за да се движиш бързо“, поднасяйки на преден план удоволствието от шофирането като осъзнато изживяване, потопено в пейзажа и споделено между автомобилните ентусиасти.

Създадено от дизайнерското студио BorromeoDeSilva в сътрудничество с Race Service, вълнуващото събитие “TUTTO BENE Hillclimb” се проведе по историческата Strada Borromea – частен път с дължина над 7 километра, който се изкачва от Джинезе, над Стреза в провинция Новара, до върха на Монтароне. В него участваха около 80 автомобила – както съвременни, така и класически: от най-емблематичните икони на италианското автомобилостроене до по-скромни, но значими модели, обединени от мотото „допускат се само страхотни коли“.

По това зашеметяващо трасе Maserati GT2 Stradale впечатли зрителите с изключителната си динамика и неповторимия рев на двигателя Nettuno.

Новото GT2 Stradale е следващата глава във визията на Maserati за върховна производителност – автомобил, създаден за пистата и преосмислен за пътя. Базиран на Maserati GT2, който отбеляза триумфалното завръщане на марката в състезанията с автомобили със закрити колела, GT2 Stradale комбинира два ключови свята на Maserati: вечна елегантност и чист спортен дух. Замислен да въплъщава състезателното ДНК на Maserati и едновременно с това да осигурява ежедневна практичност, GT2 Stradale съчетава вълнуваща динамика с абсолютен комфорт. Захранван от изключителния V6 двигател Nettuno със 640 к.с. (471 kW), моделът ускорява от 0 до 100 км/ч за едва 2,7 секунди и достига максимална скорост над 320 км/ч. Той е и с 60 кг по-лек от своя предшественик Maserati MC20, което го прави най-мощният серийно произведен Maserati с двигател с вътрешно горене.

С участието си в “TUTTO BENE Hillclimb” Maserati отново затвърди ролята си на ключов играч в съвременната автомобилна култура, умело съчетавайки традиция и иновации в ексклузивна среда, където се преплитат емблематични пейзажи, италианско съвършенство и чиста страст към шофирането. GT2 Stradale перфектно въплъти духа на събитието – от състезателния трепет до майсторството и стила, които определят философията Made in Italy. За пореден път Maserati доказа своята отдаденост да пренася емоциите и динамиката от пистата на пътя, превръщайки легендарното си състезателно наследство в ненадминато шофьорско изживяване.