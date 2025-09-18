"България сутрин" започва новия сезон по Bulgaria ON AIR с пет нови рубрики, нови лица и още по-богато съдържание

Сутрешният блок „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR посрещна новия телевизионен сезон с обновена концепция, нови лица и по-пъстра палитра от теми. Всеки делничен ден от 09:30 ч. зрителите вече имат възможност да започнат деня си с актуални разговори и важни коментари по теми от обществения и политическия живот, поднесени от водещите Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Освен с ключови дискусии и експертни анализи, програмата ще бъде обогатена и с пет нови рубрики, които въвеждат допълнителна доза разнообразие, динамика и вдъхновение.

Сред акцентите е рубриката „Прогнозата“ с Петър Янков – добре познатият „диригент на времето“ направи дебюта в новата си роля точно тази сутрин. Известен със своите точни прогнози и задълбочени познания, всеки четвъртък, стартирайки от днес, той ще представя метеорологичната информация по още по-достъпен и увлекателен начин. Зрителите ще научават не само какво време ги очаква, но и ще се запознават с любопитни климатични явления и феномени.

Музикалният свят също влиза в ефира на „България сутрин“ - с новата рубрика „Музикален свят“, автор и водещ на която е Йоана Великова – репортер на Bulgaria ON AIR и солист на трио VIVA. „Да имам собствена рубрика, посветена на музиката, е моя сбъдната мечта. Вярвам, че зрителите ще усетят енергията и ще се забавляват заедно с нас“, сподели тя в ефира на сутрешния блок днес, когато беше и премиерата на рубриката. В нея Йоана ще среща аудиторията с вдъхновяващи истории, интересни интервюта и новини от българската и световната музикална сцена.

Фокус върху иновациите и технологиите ще предложи „Дигиталните“ – нов сегмент, който ще изследва влиянието на технологиите и изкуствения интелект върху нашето ежедневие. Специален акцент е участието на AI Елена – първият изкуствен интелект водещ в български сутрешен блок, който вече е част от екипа на „България сутрин“.

Съвременните тенденции в социалните мрежи ще бъдат в центъра на рубриката „Инфлуенсърите“, където ще бъдат проследявани кампании, нови формати и начините, по които дигиталните създатели на съдържание оказват влияние върху културата и обществото.

Не на последно място, една от най-вдъхновяващите нови рубрики е „Надеждите“, която ще представя млади таланти – ученици и студенти, вече постигнали впечатляващи успехи в науката, спорта и изкуствата.

С тези промени „България сутрин“ подчертава ролята си на модерен сутрешен формат, който умело съчетава актуалността с вдъхновението и полезната информация с позитивната енергия. Новият сезон обещава да предложи на зрителите едно по-богато, динамично и вдъхновяващо телевизионно преживяване за добър старт на деня.