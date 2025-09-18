И шимпанзетата обичат да си пийват, приемат по две алкохолни напитки на ден

Дивите шимпанзета в горите на Уганда и Кот д'Ивоар консумират приблизително две алкохолни напитки презрели, ферментирали плодове на ден, според ново проучване.

Шимпанзетата поглъщат по 14 грама етанол от приблизително 5 кг плодове, с които се хранят на ден, което се равнява на еквивалент на две алкохолни напитки за човек, според статия, публикувана в сряда в Science Advances от изследователи от Калифорнийския университет в Бъркли.

Биолози откриха очевидния сок от джунглата, като тестваха алкохолното съдържание на плодове, които шимпанзетата ядат сред буйната природа на Национален парк Кибале в Уганда и Национален парк Тай в Кот д'Ивоар.

"Във всички обекти мъжките и женските шимпанзета консумират около 14 грама чист етанол на ден чрез диетата си, което е еквивалентно на една стандартна американска напитка", каза пред Berkeley News докторантът от Калифорнийския университет в Бъркли Алексей Маро от катедрата по интегративна биология. "Когато се коригира телесната маса, тъй като шимпанзетата тежат около 40 килограма в сравнение с типичен човек, който тежи 70 килограма, това се равнява на почти две напитки."

Не е ясно точно защо шимпанзетата търсят особено опияняващите плодове, които обикновено са по-узрели и съдържат повече захари за ферментация. Но откритията показват, че алкохолът е редовна част от диетата на шимпанзетата – и вероятно и на нашите предци.

"Шимпанзетата консумират от 5 до 10% от телесното си тегло на ден в зрели плодове, така че дори ниските концентрации водят до висока дневна доза, значителна доза алкохол", каза професор Робърт Дъдли от Калифорнийския университет в Бъркли пред изданието.

Дъдли вярва, че шимпанзетата имат влечение към твърдия алкохол поради своята хипотеза за „пияната маймуна“, според която навиците на хората за пиене на алкохол имат корени в склонността на нашия предшественик примат към богати на енергия, ферментирали плодове.

Въпреки че шимпанзетата консумират впечатляващо количество алкохол, те не усещат опиянение, добавиха изследователите. Маймуните би трябвало да консумират достатъчно плодове, за да се подуят, за да се почувстват опиянени.

"Шимпанзетата консумират подобно количество алкохол, колкото бихме могли, ако ядяхме ферментирала храна ежедневно“, обясни Маро. „Човешкото влечение към алкохола вероятно е възникнало от това хранително наследство на нашия общ прародител с шимпанзетата."