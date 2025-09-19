IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Слънчево затъмнение и новолуние в Дева, какво чака зодиите?

Събитията са в неделя

19.09.2025 | 19:13 ч. Обновена: 19.09.2025 | 20:00 ч. 2
Снимка: iStock/solarseven

На 21-и септември, неделя, ни очаква новолуние в знака на Дева, както и частично слънчево затъмнение. Събитията носят енергия за ново начало. Сега трябва да затворим вратите на миналото, да посеем нови семена, да вярваме, че всичко се случва тогава, когато трябва. Време е да вярваме, че може да осъществим желанията си и да внесем положителни промени в живота си. Ето как новолунието и слънчевото затъмнение ще повлияят на зодиите, според "Yahoo! Creators".

Овен

Ежедневните навици и доброто здравословно състояние са в светлината на прожекторите сега. Чудесен период да подобрят рутината си и да направят смели промени, що се касае до здравето.

Телец

Романтиката, креативността и радостта биват активирани. Нов любовен интерес, нов проект, страст или хоби влиза в живота им неочаквано.

Близнаци

Сега подчертани са домът и семейният живот. Ще има големи промени в местожителството им или в семейните отношения.

За останалите четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

зодии зодиакални знаци астрология новолуние слънчево затъмнение зодии и хороскопи
