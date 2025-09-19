Слънчево затъмнение и новолуние в Дева, какво чака зодиите?

На 21-и септември, неделя, ни очаква новолуние в знака на Дева, както и частично слънчево затъмнение. Събитията носят енергия за ново начало. Сега трябва да затворим вратите на миналото, да посеем нови семена, да вярваме, че всичко се случва тогава, когато трябва. Време е да вярваме, че може да осъществим желанията си и да внесем положителни промени в живота си. Ето как новолунието и слънчевото затъмнение ще повлияят на зодиите, според "Yahoo! Creators".
Овен
Ежедневните навици и доброто здравословно състояние са в светлината на прожекторите сега. Чудесен период да подобрят рутината си и да направят смели промени, що се касае до здравето.
Телец
Романтиката, креативността и радостта биват активирани. Нов любовен интерес, нов проект, страст или хоби влиза в живота им неочаквано.
Близнаци
Сега подчертани са домът и семейният живот. Ще има големи промени в местожителството им или в семейните отношения.
