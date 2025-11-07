Светкавично: Гласуваха извънредни правомощия за бъдещия специален управител в „Лукойл“

Парламентарната комисия по енергетика прие светкавично спешни законодателни промени, които разширяват правомощията на специалния търговски управител, който държавата може да назначи в петролната рафинерия „Лукойл“.

Поправките в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт, бяха внесени в последния момент преди заседанието от депутатите от управляващото мнозинство Делян Добрев (ГЕРБ-СДС), Станислав Анастасов (ДПС-Ново начало), Павела Митова (ИТН) и Иван Ибришимов (БСП).

Като мотив вносителите посочват, че наложените от САЩ санкции срещу руската компания създават риск от спиране на работата на рафинерията. Според тях „ситуацията обективно изисква разширяване на правомощията на особения търговски управител“, тъй като сегашната обстановка е много по-различна от хипотезите, заложени при първоначалното създаване на тази фигура.

С новите текстове се предвижда, че след назначаването му управителят ще поеме пълния контрол върху дружеството, като акционерите и собствениците губят правомощията си. Той ще може да се разпорежда или да отчуждава имущество на компанията, което излиза извън рамките на обичайната търговска дейност, но само след предварително одобрение от Министерския съвет, уточнява "Сега". Сделки, сключени в нарушение на това правило, ще се считат за нищожни.

При евентуална продажба на акции или дялове от капитала ще се изисква пазарна оценка, а прехвърлянето ще става факт едва след като правителството одобри купувача. Това решение на кабинета на свой ред трябва да получи предварително одобрение от Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Средствата от подобни сделки ще се депозират по специална сметка в Българската банка за развитие (ББР). Финансовият министър ще има срок от 6 месеца да разпредели получените суми съобразно прехвърлените права, но само при липса на нормативни пречки и отново след одобрение от правителството.