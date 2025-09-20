IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
3 смутита, полезни за жени

В подкрепа на женското здраве

20.09.2025
Снимка: istock

Храненето е ключов компонент на доброто здраве. За жените, колкото по-здравословно се хранят, спортуват и контролират нивата на стреса, толкова по-вероятно е да поддържат добро здравословно състояние. Динамичното ежедневие често е оправдание за това да казваме, че нямаме време да консумираме полезни храни. 

Вижте три лесни рецепти за смутита, богати на полезни за женското здраве храни. 

Смути с манго 

Тази рецепта за смути е обогатена с ленено семе – основен източник на омега-3 мастни киселини и фибри. Тези две съставки са много полезни за репродуктивното здраве. 

Необходими съставки:

  • 1 брой обелено манго;
  • ½ ч. ч. кисело мляко;
  • ½ ч. ч. неподсладено кокосово мляко;
  • ½ ч. ч. неподсладено бадемово мляко;
  • 2 с. л. смляно ленено семе;
  • 1 ч. л. протеин на прах – по желание и ако консумирате такъв;

Смелете всичко до получаването на хомогенно смути. 

