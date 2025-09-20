3 смутита, полезни за жени

Храненето е ключов компонент на доброто здраве. За жените, колкото по-здравословно се хранят, спортуват и контролират нивата на стреса, толкова по-вероятно е да поддържат добро здравословно състояние. Динамичното ежедневие често е оправдание за това да казваме, че нямаме време да консумираме полезни храни.

Вижте три лесни рецепти за смутита, богати на полезни за женското здраве храни.

Смути с манго

Тази рецепта за смути е обогатена с ленено семе – основен източник на омега-3 мастни киселини и фибри. Тези две съставки са много полезни за репродуктивното здраве.

Необходими съставки:

1 брой обелено манго;

½ ч. ч. кисело мляко;

½ ч. ч. неподсладено кокосово мляко;

½ ч. ч. неподсладено бадемово мляко;

2 с. л. смляно ленено семе;

1 ч. л. протеин на прах – по желание и ако консумирате такъв;

Смелете всичко до получаването на хомогенно смути.

