3 смутита, полезни за жени

Храненето е ключов компонент на доброто здраве. За жените, колкото по-здравословно се хранят, спортуват и контролират нивата на стреса, толкова по-вероятно е да поддържат добро здравословно състояние. Динамичното ежедневие често е оправдание за това да казваме, че нямаме време да консумираме полезни храни.
Вижте три лесни рецепти за смутита, богати на полезни за женското здраве храни.
Смути с манго
Тази рецепта за смути е обогатена с ленено семе – основен източник на омега-3 мастни киселини и фибри. Тези две съставки са много полезни за репродуктивното здраве.
Необходими съставки:
- 1 брой обелено манго;
- ½ ч. ч. кисело мляко;
- ½ ч. ч. неподсладено кокосово мляко;
- ½ ч. ч. неподсладено бадемово мляко;
- 2 с. л. смляно ленено семе;
- 1 ч. л. протеин на прах – по желание и ако консумирате такъв;
Смелете всичко до получаването на хомогенно смути.
Източник: 3 смутита за добро женско здравеТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.