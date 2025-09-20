IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нина Добрев флиртува със Зак Ефрон седмица след раздялата си с Шон Уайт

Дали това не е романс за отмъщение?

20.09.2025 | 15:46 ч. Обновена: 20.09.2025 | 16:06 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Звездата от „Спасители на плажа“ Зак Ефрон и актрисата от „Дневниците на вампира“ Нина Добрев предизвикаха спекулации за евентуален романс.

37-годишният актьор и 36-годишната му колежка бяха забелязани да флиртуват по време на луксозна ваканция близо до бреговете на Италия.

Добрев току-що се раздели с олимпийския сноубордист Шон Уайт миналата седмица и изглежда, че се наслаждава на свободата си.

Тя се появи по секси черен бански с изрези и дантелени детайли, които подчертаваха стегнатата ѝ фигура и трениран във фитнеса силует.

