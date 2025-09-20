Нина Добрев флиртува със Зак Ефрон седмица след раздялата си с Шон Уайт

Звездата от „Спасители на плажа“ Зак Ефрон и актрисата от „Дневниците на вампира“ Нина Добрев предизвикаха спекулации за евентуален романс.

37-годишният актьор и 36-годишната му колежка бяха забелязани да флиртуват по време на луксозна ваканция близо до бреговете на Италия.

Добрев току-що се раздели с олимпийския сноубордист Шон Уайт миналата седмица и изглежда, че се наслаждава на свободата си.

Тя се появи по секси черен бански с изрези и дантелени детайли, които подчертаваха стегнатата ѝ фигура и трениран във фитнеса силует.

