Окопите раждат стар ужас: Газовата гангрена отново по украинските фронтове

Украински медици съобщават за случаи на газова гангрена, състояние, някога тясно свързано с окопите от Първата световна война и дълго време смятано за почти изкоренено в Европа.

Бактериалната инфекция, която разрушава мускулната тъкан със смъртоносна скорост, доведе до нейното зараждане в Украйна поради суровите реалности на съвременната окопна война.

Военни медици заявиха пред The ​​Telegraph, че войната с дронове е направила евакуацията на ранени войници почти невъзможна – условия, които карат инфекции, някога запазени в учебниците по история, да се разпространяват с тревожна скорост.

„Виждаме усложнения от наранявания, каквито никога не са били виждани от жив човек по време на война“, каза Алекс, чуждестранен доброволен медик в района на Запорожие. „Този ​​тип забавено време за евакуация не е виждан през последните 50 години – вероятно от Втората световна война, а може би дори не. И виждаме патология, каквато никога преди не сме виждали.“

Газовата гангрена е тежка мускулна инфекция, причинена главно от бактерии Clostridium, наречени така заради газовите мехурчета, които се образуват под кожата.

Бактериите Clostridium виреят в лишена от кислород, некротична тъкан, причинявайки силна болка, подуване, обезцветяване на тъканите и усещане за пукане у пациента, докато газът се движи.

Обикновено гангрената е резултат от лошо кръвоснабдяване, не включва бактериални токсини или образуване на газ и се развива много по-бавно от газовата гангрена.

Инфекцията обикновено следва травматични наранявания, като дълбоки огнестрелни или взривни рани, особено когато медицинската помощ се забави, както е често срещано в Украйна.

„Имаме хора, които идват в болницата, които са ранени от няколко седмици, просто седят в подземни стабилизационни пунктове и биват поддържани живи, доколкото е възможно“, каза Алекс. „Газовата гангрена е нещо, за което учите в училище... В Украйна обаче я виждате, защото хората седят с подобни рани и не получават подходящи грижи – просто не можете да ги върнете в болница достатъчно бързо, за да ги лекувате правилно.“

Лечението на газова гангрена е трудно и възстановяването далеч не е гарантирано, дори в най-добрите болници.

„Обикновено лечението на газова гангрена включва хирургично отстраняване отстраняване на заразена плът, заедно с много силни дози интравенозни антибиотици“, каза д-р Линдзи Едуардс, старши преподавател по микробиология в King's College London. „Това е изключително животозастрашаваща инфекция: ако не се лекува, смъртността е близо 100 процента.“

Но в Украйна, дебридментът, както и целенасочената употреба на антибиотици, често са почти невъзможни в непосредствения период след нараняване поради ограничен достъп до лаборатории.

„Обикновено бихте изследвали микробите, култивирали ги и използвали различни техники, за да определите дали има лекарствена резистентност“, обясни д-р Едуардс.

Газовата гангрена е исторически свързана с Първата световна война поради уникалната комбинация от бойни условия, тежки наранявания и ограничени медицински грижи.

Войниците са се сражавали в кални, влажни окопи и на полета, често наторявани с оборски тор, и двете от които са съдържали бактерии Clostridium.

Снаряди като куршуми и шрапнели причиняват дълбоки, сложни рани с обширни мъртви тъкани, създавайки идеалната среда за размножаване на бактериите.

Евакуацията и хирургическата интервенция често се забавят и без бързо почистване на раните инфекциите се разпространяват бързо. През Втората световна война въвеждането на антибиотици драстично намалява смъртността от инфекции на бойното поле.

Днес в Украйна обаче предизвикателствата с евакуацията и проблемите с антибиотиците позволяват на болести, за които някога се е смятало, че са отживелица, да се появят отново.

"Резистентността към лекарства е сериозен проблем сега", каза д-р Едуардс. „Ако се окажете със щам, който е резистентен на антибиотици, лечението става много по-сложно.“

Антимикробната резистентност (АМР) в Украйна се увеличава поради наранявания, свързани с конфликти, забавено или непълно антибиотично лечение, нарушени здравни услуги и честа употреба на широкоспектърни антибиотици, като всички те насърчават разпространението на устойчиви на лекарства бактерии.

„Един от най-големите проблеми, които имаме, е, че има огромен скок на антибиотичната резистентност“, каза Алекс.

Войната с дронове също е принудила хората да се скрият под земята.

„Ако излезете на открито, ще бъдете убити от дрон.“ „Това не е преувеличение“, каза Алекс.

Според Алекс тези подземни съоръжения са зле оборудвани, за да се справят с усложненията, причиняващи газова гангрена.

Съоръженията също често са нестерилни и дори доставянето на консумативи за оборудването им е изключително трудно, тъй като конвоите и превозните средства често са мишена.

Влиянието върху човешкия живот е опустошително.