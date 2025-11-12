Столичният инспекторат проверява за нерегламентирано палене на отпадъци

За нерегламентирано изгаряне на отпадъците следи Столичен инспекторат в кв. “Факултета”. От две седмици служителите използват дронове, с които установяват случаите на замърсяване на въздуха и съставят актове на нарушителите.

Дроновете са включени в контролната дейност на инспекторите от почти година, като сериозни резултати се отчитат при незаконното изхвърляне на строителни материали. Оказва се, че съставените актове са нараснали четири пъти от внедряването на летателните апарати.

Включването на дронове в контролната дейност на Столичния инспекторат е от края на 2024 г., когато техниката се използва за първи път при проверките за качеството на атмосферния въздух и замърсяването, причинено от изгарянето на отпадъци - основно в районите “Красна поляна“, “Подуяне“, “Люлин“ и по-специално кварталите “Факултета“, “Филиповци“ и “Христо Ботев“, съобщава БНР.

Петър Дяков, началник на отдел “Оперативен контрол“ в Столичния инспекторат поясни, че към настоящия момент също се следи за подобни нарушения.

Дроновете на Столичния инспекторат се включват и при локализирането на изключително замърсени точки в районите “Красно село“ и “Люлин“, свързани с извънредната ситуация на сметоизвозване и сметопочистване. Петър Дяков обаче поясни, че досега не са установили нарушители, извозващи и трупащи нарочно едрогабаритни отпадъци. Той уточни, че сериозни резултати отчитат при нарушенията от замърсяването със строителни материали.

Експертът каза, че обикновено местата, които нарушителите избират, са ненаселени места около града, но не винаги. И макар издадените актове по Закона са административните нарушения да се увеличават след въвеждането на дронове в контролната дейност, процедурата по налагането на санкции е тромава.

Не само че много от собствениците на фирми, установени в нарушение и замърсяващи околната среда се крият, но голяма част от тях и обжалват наложените актове. Но именно снимковия и видео материал от дроновете са доказателства в съда и в последно време не липсват спечелени дела в полза на Столичната община.