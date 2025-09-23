Карли Клос роди третото си дете

Карли Клос и Джошуа Къшнър станаха родители за трети път! 33-годишната моделка дари 40-годишния бизнесмен с дъщеря, която носи името Рей Флорънс.

Момиченцето се е родило на 18-и септември, но щастливите родители обявиха новината в събота. Тогава Джошуа сподели в профила си в Instagram снимка на бебето, увито в бяло одеално на синии розови райета и носещо розова шапчица.

"Рей Флорнъс. 18/9/2025", написал е той.

Звездите събраха много поздравления.

Карли обяви, че е бременна за трети път през март. Моделката и Къшнър вече имат двама сина.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net