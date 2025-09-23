MAN Roadshow: Новият D30 PowerLion идва София, Варна и Бургас

MAN Truck & Bus Bulgaria ще представи иновативното силово предаване D30 PowerLion, с която германският производител затвърди лидерската си позиция по отношение на бъдещето, иновациите и устойчивото развитие в сектора. Революционната система дава изключително конкурентно предимство за камионите на MAN, защото благодарение на нея, товарните автомобили постигат по-икономично пътуване на по-дълги разстояния, намалявайки оперативните разходи и предлага максимална ефективност на двигателя над 50%. Именно това е и в основата на интереса, който D30 PowerLion на MAN буди и заради което водещият вносител на марката товарни автомобили MAN Truck & Bus Bulgaria организира специален MAN Roadshow.

В рамките на 3 събития MAN Truck & Bus Bulgaria ще дадат възможност на всички желаещи да се докоснат до D30 PowerLion и да направят тест драйв. Първото събитие от MAN Roadshow ще се проведе на 30 септември в София на паркинга на строителния хипермаркет HomeMax в ж.к. Люлин, където ще има специално отделена зона. Следващата спирка в графика ще бъде на 2 октомври в Пловдив, а локацията е MAN Truck & Bus център. Роудшоу ще има и на 8 октомври във Варна в сервизния център на MAN, в който жителите на морската столица ще могат да разгледат и тестват новите камиони на марката. Събитията ще продължат от 09:30 до 17:00 часа, а тест драйв събитията ще се проведат в района на околовръстните пътища на трите града.

Системата D30 PowerLion на MAN е подходяща за всички компании в транспортния сектор и водачи на товарни автомобили за дълги разстояния. С максимална ефективност от над 50%, новият двигател MAN D30 е един от най-модерните двигатели за товарни автомобили в света. В съчетание със специално разработени задвижващи компоненти, двигателят MAN D30 PowerLion с предавателна кутия TipMatic 14, в комбинация с подобрена аеродинамика на превозното средство, позволява икономия на дизелово гориво до 4% /спрямо предишния модел на влекач с полуремарке със сходна спецификация/. Ефективността на D30 PowerLion върви ръка за ръка с елегантните нови цветове на интериора на товарния автомобил, цифров дисплей за водача с нов стил и функционалност и MAN SimplePay – дигитална платформа и удобно решение за собствениците на товарен автопарк, служещо за опростено управление на оперативни разходи и безконтактни транзакции.

Заповядайте на събитията, част от националното MAN Roadshow, за да се запознаете отблизо с най-модерния представител в сектора – D30 Powerlion, както и да видите още иновативни машини от гамата на MAN. Очакват ви много изненади, забавление и информация за новостите в транспортния сектор.