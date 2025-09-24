Тенденции при грима за есента

Нов сезон, нови тенденции. Вече посрещнахме есента официално и бързо се вижда, че в света на красотата и модата се появяват свежи хитове. Как да се гримирате, за да сте стилни и да правите впечатление? Ето трендовете, според британския "Cosmopolitan".

Пудрен руж

След години, в които кремообразните и течни ружове доминираха в света на грима, сега се завръщаме към основите. Пудреният руж и пудрата отново са на мода. И няма как да не сме щастливи - нанасят се по-лесно и се задържат повече време върху лицето. През есента хит са вампирските, смели и по-тъмни нюанси - сливово, лилаво, бургундско. Цикламеното и пурпурното розово са вечна класика за руж.

Смели, изпъкващи сенки

След като в последно време беше модерна т.нар. "чиста естетика", сега се завръщаме към максимализма и увереността. Телесните и светли сенки за очи вече не са актуални. Бъдете смели и експериментирайте с цветове! Нека сенките да изпъкват, да са като главен герой, да се забелязват от далеч. Говорим за неонови цветове, металически - сребристо, златисто, зелено, синьо, лилаво, медно. Дори за черно, тъмносиво, опушени очи и графична очна линия.

