8 причини за безсъние

Липсата на качествен сън и безсънието са огромен проблем за здравето. Недостатъчният сън и проблемите със заспиването, както и поддържането на дълбок сън всяка нощ по едно и също време в дългосрочен план могат да доведат до сериозни здравословни и психо-емоционални проблеми.

Какви могат да са причините да се будите посред нощ често и да не можете да заспите?

1. Стрес в ежедневието или емоционален стрес.

Стресът във всичките му форми повишава нивата на хормоните на стреса в тялото (които присъстват в организма по натурален път). Това са кортизол, адреналин, норадреналин. Функцията на стресовите хормони е да повишава активността и реактивността на нервната система. Всичко това оказва голямо влияние върху съня през нощта, като може да предизвика трудно заспиване, чести събуждания, лек и лесно нарушим сън, според Sleep Foundation.

Как да намалите стреса в ежедневието? 5 лесни стъпки:

Тренировки;

Лека и здравословна храна;

Приятни занимания, практикуване на хобита;

Разходки в паркове и сред природата;

Йога и медитация.

2. Инсомния.

Инсомния е медицинското название на безсънието, което обаче се изразява в по-тежко и хронично затруднение за заспиване и запазване на здравината на съня през цялата нощ. Според Sleep Foundation, инсомнията може да превърне съня в изключително крехък и лесно смутим от най-малките дразнители, като светлина, лек шум, температура.

Инсомнията в по-тежки форми се характеризира дори с невъзможност за заспиване в продължение на часове или през цялата нощ, като това може да се превърне в хронична тенденция.

