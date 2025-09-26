Песков: Мислите на режима в Киев са за война, а не за мир

Заплахите на Володимир Зеленски срещу Русия може да показват, че режимът в Киев мисли за война, а не за мир. Това заяви пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

"Зеленски отправя заплахи наляво и надясно, което звучи доста безотговорно и вероятно за пореден път показва, че киевският режим мисли за война, а не за мир", каза Песков, коментирайки съвета на Зеленски към руските служители да се уверят, че знаят местоположението на бомбоубежищата.

"Настояваме всички полети на нашите военни самолети да се извършват в строго съответствие с международните разпоредби", заяви говорителят на Кремъл. На въпрос как ще реагира Москва, дали ще възникнат отново разногласия и дали страните от НАТО ще предприемат военни действия, Песков заяви: "Дори не искам да говоря за това".