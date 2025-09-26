IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 63

Песков: Мислите на режима в Киев са за война, а не за мир

Самолетите на руските въоръжени сили летят в съответствие с международните правила

26.09.2025 | 16:30 ч. 3
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Заплахите на Володимир Зеленски срещу Русия може да показват, че режимът в Киев мисли за война, а не за мир. Това заяви пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

"Зеленски отправя заплахи наляво и надясно, което звучи доста безотговорно и вероятно за пореден път показва, че киевският режим мисли за война, а не за мир", каза Песков, коментирайки съвета на Зеленски към руските служители да се уверят, че знаят местоположението на бомбоубежищата.

Свързани статии

"Настояваме всички полети на нашите военни самолети да се извършват в строго съответствие с международните разпоредби", заяви говорителят на Кремъл. На въпрос как ще реагира Москва, дали ще възникнат отново разногласия и дали страните от НАТО ще предприемат военни действия, Песков заяви: "Дори не искам да говоря за това".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Песков Русия Украйна война ЕС НАТО
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem