Зодиите, които са ходещи червени флагчета

Трябва да сте много внимателни с тези зодии. За тях се казва, че са като ходещи червени флагчета, що се касае до връзките и приятелствата. Поведението им е проблемно, може да ви наранят. Ето кои са, според "Economic Times".

Скорпион

Те са много страстни, чувствени, интензивността и дълбочината им привличат всички. Неустоими са. Но в един момент, когато чувствата са силни, започват да разрушават и себе си, и другите. Потайни са по природа и не може да ги опознаете истински. Освен това, държат да контролират, да знаят всичко за вас, да диктуват действията ви. Скорпионите дълго помнят лошото и предателствата, задължително ще търсят отмъщение. Умеят да манипулират, ако ги провокирате. Вярват само на себе си.

Близнаци

Тези зодии са познати с това, че са остроумни, гъвкави и общителни. Но е известно и, че имат 2 лица, което може да е рецепта за бедствие. Не може да ги опознаете добре, не познавате и двете им същности еднакво. Чаровни, весели и сладкодумни са, но едновременно с това са непостоянни, несериозни и не може да разчитате на тях. Прекалено леко приемат нещата, сякаш не ги е грижа за отношенията. Често и самите те не знаят какво точно искат. Освен това, падат си по клюките и редовно разпространяват слухове.

