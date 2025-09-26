Дени Вилньов иска непопулярен актьор да изиграе Джеймс Бонд

Дени Вилньов е на лов за нов Джеймс Бонд и според последна информация режисьорът на „Дюн“ възнамерява да даде шанса на лице, което светът още не познава, като ще започне кастинг веднага щом приключи снимките на „Дюн: Част трета“ с Тимъти Шаламе, съобщи Deadlinе.

Според изданието 57-годишният режисьор и продуцентите на новата ера на франчайза търсят „свежо лице“, което да влезе в образа на емблематичния британски агент, пише People.

Следващият Бонд ще бъде мъж, идващ от Обединеното кралство, с което отпадат слуховете за американски кандидати. Източници на Deadline твърдят, че Вилньов иска да заложи на „непознато име“ – вероятно актьор в края на 20-те или началото на 30-те си години. Това е в синхрон с думите на бившата продуцентка Барбара Броколи, която през ноември 2024 г. подчерта, че Бонд трябва да бъде ново лице, преди тя да предаде изцяло контрола на Amazon MGM Studios през февруари.

„Който и да е, трябва да изглежда така, сякаш може да те убие с голи ръце за части от секундата. Това трябва да личи още от първия миг, в който го видиш“, казва източник на Deadline.

Междувременно сценаристът Стивън Найт – който пише следващия филм за Бонд – обмисля сюжетът да се върне към корените на героя като офицер от британските военноморски сили, преди времето му в MI6. Все пак сценарият все още е в процес на разработка.

Даниел Крейг за последно влезе в ролята на агент 007 в „Смъртта може да почака“ (2021 г.), както и в предишни класики от поредицата като „007 координати: Скайфол“ (2012 година).

„Чували сме всякакви имена – и познати, и напълно непознати. Но разберете, процесът по кастинг още не е започнал и няма да започне, докато Вилньов не приключи с „Дюн“, споделя друг източник.

Вилньов беше обявен за новия режисьор на „Бонд“ през юни тази година.

Тогава той нарече франчайза „свещена територия“ и добави: „Имам намерение да почета традицията и да отворя път за много нови мисии. Това е огромна отговорност, но и невероятна възможност, вълнение и чест за мен.“

Стивън Найт, познат като създателя на британския криминален сериал „Peaky Blinders“, заяви в интервю за BBC Radio през август, че иска да направи „нещо същото, но различно – по-добро, по-силно и по-смело“ със следващия сценарий.

На въпроса за избора на новия Бонд той каза само: „Много добър въпрос, но в този момент нямам отговор.“

Според Deadline следващият филм за Бонд е планиран за премиера през 2028 г., като снимките трябва да започнат през 2027 година. А следващият проект на Вилньов, „Дюн: Част трета“, се очаква да излезе по кината на 18 декември 2026 година.