Пери Едуардс имала кърма след загубата на бебе

Загубила бебе в петия месец от бременността

26.09.2025 | 19:10 ч. 3
Снимка: Getty Images

Пери Едуардс заяви, че светът ѝ се е сринал, когато изгубила бебе в 22-ата седмица от бременността.

Това се случило малко след раждането на първото ѝ дете - Аксел. Момченцето се роди през август 2021 г. Но най-лошото за певицата дошло няколко дни след загубата на бебето.

Травмиращото изживяване било подсилено от това, че Пери имала кърма няколко дни по-късно.

"Чувстваше се така, сякаш дойде от нищото. Всеки преглед преди това беше добре, ние просто не очаквахме да отидем на преглед в 22-ата седмица и светът ни да се срине. И после цялото преживяване беше много травмиращо. Няколко дни по-късно, спомням си, че бях под душа и моята кърма се появи.", разказа красавицата в подкаста на Пол Брансън.

Майка ѝ ѝ казала, че лекарите са споменали, че това ще се случи.

"Но аз просто не го очаквах. Бях съсипана. Това беше най-лошата част - тялото ми беше подготвено за бебето, но бебето си беше отишло", обясни още Едуардс.

звезди Пери Едуардс кърма загуба на бебе
