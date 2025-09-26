IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зак Ефрон помага на Нина Добрев да се възстанови след раздялата

Актрисата и Шон Уайт развалиха годежа си

26.09.2025 | 20:40 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Продължава да се появява нова информация за отношенията между Нина Добрев и Зак Ефрон.

Двамата скоро бяха забелязани на ваканция на яхта с други двойки - Чейс Крофоурд и приятелката му, Майлс Телър и съпругата му Кили Спери. Така се появи информация, че 36-годишната актриса и 37-годишният актьор също може да са двойка.

Но източниците разкриват, че двамата са просто приятели.

Дори Зак помагал на Нина да се справи след раздялата си с Шон Уайт. Актьорът е един от най-добрите приятели на Добрев.

"Тя наистина почувства много любов и подкрепа. Всеки повдига духа ѝ и тя е на по-добро място, след като си отидели малко време след раздялата с Шон", коментира източник на "Us Weekly".

звезди Шон Уайт раздяла Нина Добрев Зак Ефрон приятели
