Зак Ефрон помага на Нина Добрев да се възстанови след раздялата

Продължава да се появява нова информация за отношенията между Нина Добрев и Зак Ефрон.

Двамата скоро бяха забелязани на ваканция на яхта с други двойки - Чейс Крофоурд и приятелката му, Майлс Телър и съпругата му Кили Спери. Така се появи информация, че 36-годишната актриса и 37-годишният актьор също може да са двойка.

Но източниците разкриват, че двамата са просто приятели.

Дори Зак помагал на Нина да се справи след раздялата си с Шон Уайт. Актьорът е един от най-добрите приятели на Добрев.

"Тя наистина почувства много любов и подкрепа. Всеки повдига духа ѝ и тя е на по-добро място, след като си отидели малко време след раздялата с Шон", коментира източник на "Us Weekly".

