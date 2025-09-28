5 признака на надбъбречна умора

В съвременния динамичен начин на живот много хора се оплакват от постоянна умора, липса на енергия и трудности в концентрацията. Често тези състояния се обясняват с натоварен график или стрес, но нерядко те са свързани и с така наречената надбъбречна умора.
Ето кои са петте най-чести симптома, за които трябва да внимаваме:
Уморени ли сте, дори след почивка?
Най-характерният белег на надбъбречната умора е усещането за изтощение, което не се облекчава дори след достатъчно сън или почивка. Човек се буди уморен, трудно стартира деня и често изпитва желание за следобедна дрямка. Това е свързано с нарушения в нормалния ритъм на кортизола – вместо да бъде най-висок сутрин, когато имаме нужда от енергия, нивата му могат да са понижени, което води до чувство на „празна батерия“.
Имате ли трудности с концентрацията и паметта?
Друг често срещан симптом е „мозъчната мъгла“ – невъзможност за:
- ясно мислене;
- забравяне на дребни детайли;
- трудност при съсредоточаване.
Причината е, че надбъбречните хормони играят роля в регулацията на кръвната захар и кръвното налягане. Когато балансът е нарушен, мозъкът не получава оптимално количество кислород и хранителни вещества, което може да се прояви под формата на замъглено мислене.
