Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави националния отбор по волейбол – мъже, за достойното представяне на финала и спечелването на сребърен медал на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Вие доказахте, че успехът се постига с много талант, тренировки, воля и екипна работа, пише в адреса.

Цяла България Ви гледа и изпита гордост от Вашата сила и енергия, от несломимия Ви дух, посочи Председателят на парламента. Въпреки че сте най-младия отбор сред всички участници в световно първенство, Вие записахте своите имена с големи сребърни букви сред най-добрите в света. Над половин век след предишния волейболен финал с участието на България, днес Вие отново доказахте, че страната ни има своето място на световния волейболен връх, допълва Наталия Киселова.

Председателят на Народното събрание изразява своята благодарност и към треньорите на отбора за перфектната физическа и психическа подготовка и стратегия, които превърнаха младия ни отбор в достоен съперник на най-добрите в света. Наталия Киселова отправи поздравления и към Българската федерация по волейбол за този грандиозен успех на националния отбор.

Вярвам, че на всеки един от Вас му предстоят още дълги години блестяща спортна кариера, изпълнена с много победи и медали. Пожелавам Ви да бъдете в отлична спортна форма, да споделяте своите успехи със семействата и приятелите си, и да се радвате на обичта на всички българи и на феновете на волейбола по света, отбелязва в своя адрес председателят на парламента.