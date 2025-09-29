IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 8

Наталия Киселова поздрави националния отбор по волейбол

Председателят на Народното събрание изразява своята благодарност и към треньорите на отбора

29.09.2025 | 01:00 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави  националния отбор по волейбол – мъже, за достойното представяне на финала и спечелването на сребърен медал на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Вие доказахте, че успехът се постига с много талант, тренировки, воля и екипна работа, пише в адреса.

Цяла България Ви гледа и изпита гордост от Вашата сила и енергия, от несломимия Ви дух, посочи Председателят на парламента. Въпреки че сте най-младия отбор сред всички участници в световно първенство, Вие записахте своите имена с големи сребърни букви сред най-добрите в света. Над половин век след предишния волейболен финал с участието на България, днес Вие отново доказахте, че страната ни има своето място на световния волейболен връх, допълва Наталия Киселова.

Свързани статии

Председателят на Народното събрание изразява своята благодарност и към треньорите на отбора за перфектната физическа и психическа подготовка и стратегия, които превърнаха младия ни отбор в достоен съперник на най-добрите в света.  Наталия Киселова отправи поздравления и към Българската федерация по волейбол за този грандиозен успех на националния отбор.

Вярвам, че на всеки един от Вас му предстоят още дълги години блестяща спортна кариера, изпълнена с много победи и медали. Пожелавам Ви да бъдете в отлична спортна форма, да споделяте своите успехи със семействата и приятелите си, и да се радвате на обичта на всички българи и на феновете на волейбола по света, отбелязва в своя адрес председателят на парламента.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Наталия Киселова волейбол
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem