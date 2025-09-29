Тенденции при бижутата за есента

Есента дойде, а с нея посрещаме и новите тенденции в света на модата и красотата. Бижутата са ключова част от визията на дамите. Сега се сбогуваме с минималистичния стил и залагаме на повече блясък, на смели тенденции. Ето хитовете, според британския "Cosmopolitan".

Много перли

Радост за феновете на перлите! Те са вечна класика и през тази есен няма да сбъркате с тях. Колкото повече и по-големи, толкова по-добре. Сега са модерни огромните, направо XXL колиета с перли, които веднага изпъкват. Перлените обеци и гривни също са хит. С тях сте стилни.

Талисмани

Бижутата с талисмани също се завърнаха преди няколко години и продължават да бъдат хитови. Важи същото като при перлите - колкото повече и по-големи талисмани, толкова по-хубаво! Гривните с талисмани са много модерни. Може да закачате талисмани и на чантите, коланите. Както и да носите герданчета с талисмани и пръстени с талисмани. Говорим за такива, които напомнят тези от детството - сърчица, звездички, усмихнати лица, геометрични фигури, животинчета, букви и т.н.

