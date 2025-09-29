IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 91

Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Седмичен любовен хороскоп 29 септември - 5 октомври

29.09.2025 | 17:23 ч. 0
Снимка: iStock/Studio4

Снимка: iStock/Studio4

Овен
Неочаквано дори за самите вас ще настъпи някаква промяна в поведението ви. Ще засегне както силата на чувствата, така и мотивацията. Вероятно ще сте по-наблюдателни, а фактите, които забелязвате, ще предизвикат пристъпи на ревност. Не е изключено същите усещания да обземат и половинката ви. Опитайте да проведете искрен разговор с готовност не само да коментирате, но и да изслушвате.

Телец
Наблюдавайте внимателно поведението и настроението на любимия човек. Много е вероятно да забележите особености, които никак няма да ви харесат, особено ако връзката ви датира от доста време. Не е изключено по някакви не ясни за вас причини той/тя да е се е върнал/а към вредни навици, от които се е отказал/а, благодарение на активната ви намеса. Започнете ли обсъждане на темата, ще се изненадате още повече. Ще откриете негови/нейни качества, за които не сте и подозирали.

Близнаци
Ще трябва да се приспособите към някои особености, общувайки с любимия човек. Ще усетите, че ви свързват нови теми и разширявате границите за комуникация. Възможно е да се появят леки недоразумения и неудобства от емоционален или сексуален характер, както и засягащи организацията на ежедневните дейности. Опитайте да ги изясните, ако сте решили да живеете заедно.

За останалите четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

зодии зодиакални знаци астрология зодии и хороскопи зодии в любовта
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem