Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Овен

Неочаквано дори за самите вас ще настъпи някаква промяна в поведението ви. Ще засегне както силата на чувствата, така и мотивацията. Вероятно ще сте по-наблюдателни, а фактите, които забелязвате, ще предизвикат пристъпи на ревност. Не е изключено същите усещания да обземат и половинката ви. Опитайте да проведете искрен разговор с готовност не само да коментирате, но и да изслушвате.

Телец

Наблюдавайте внимателно поведението и настроението на любимия човек. Много е вероятно да забележите особености, които никак няма да ви харесат, особено ако връзката ви датира от доста време. Не е изключено по някакви не ясни за вас причини той/тя да е се е върнал/а към вредни навици, от които се е отказал/а, благодарение на активната ви намеса. Започнете ли обсъждане на темата, ще се изненадате още повече. Ще откриете негови/нейни качества, за които не сте и подозирали.

Близнаци

Ще трябва да се приспособите към някои особености, общувайки с любимия човек. Ще усетите, че ви свързват нови теми и разширявате границите за комуникация. Възможно е да се появят леки недоразумения и неудобства от емоционален или сексуален характер, както и засягащи организацията на ежедневните дейности. Опитайте да ги изясните, ако сте решили да живеете заедно.

