"Есенна супер седмица" започва в Практикер с намаления до -40%

Водещата верига за дома и градината Практикер посреща есента със специалната кампания „Есенна супер седмица“, която ще се проведе в периода от 30 септември до 6 октомври 2025 г. По време на промоционалната седмица клиентите ще могат да се възползват от намаления до -40% на хиляди артикули от богатия асортимент на веригата. Акцентът е поставен върху продукти, подходящи за сезонни дейности у дома и в градината – от ремонт и освежаване, през ново работно оборудване, до подготовка на градината за по-студените месеци.

Сред предложенията в кампанията са студоустойчивият гранитогрес Winasa Ceramica WI-3001, подходящ за различни вътрешни и външни помещения. Сега той е на цена 19,79 лв. м2/ 10,12 евро м2. Желаещите по-уютна атмосфера вкъщи могат да вземат висококачествения ламиниран паркет Premium Дъб Гондола K468, който е намален от 22,99 лв. m2 на 13,79 лв./ 7,05 евро m2. Той е с дебелина от 8 мм, а неговият 32/AC4 клас го прави издръжлив при различни условия на използване. От Практикер са помислили и за нови придобивки в банята, като комплект структура за вграждане Grohe 39468000 с кошница за таблетки и с подарък 2 бр. таблетки Grohe Fresh. Това е една от малкото структури, които се предлагат в комплект с кошница. Тя позволява дискретно използване на ароматизиращи и почистващи таблетки, скрити елегантно зад бутона. Сега тя е намалена от 699,99 лв. на 524,00 лв./ 267,92 евро. Майсторите вкъщи, а и не само, могат да се оборудват с акумулаторна ударна бормашина Bosch Professional GSB 183 Li 18 V. Тя е мощна, удобна и с капацитет на батерията 2.00 Ah, а сега може да вземе на цена 179,00 лв./91,52 евро. Друг помощник при ремонтите е и металната стълба MMS с три стъпала, която е с цена 31,79 лв./ 16,25 евро. За организиране на инструментите и други полезни за домакинството вещи, на разположение е метален стелаж Kovona Futur 180х90х45 см. на цена 71,49 лв./ 36.55 евро.

"Есенна супер седмица“ идва и с практични решения за градината, които пестят време, усилия и грижи. Моторният трион KTN е мощен и удобен помощник за рязане на дърва – идеален за вилата, двора или гаража. С него подготовката за зимата става лесна и бърза. Намален е от 111,99 лв. на 95,19 лв./48,67 евро. А за градинарите, които обичат сами да отглеждат зеленчуци, оранжерията Garden Kings 418109, на цена 324,99 лв./166,16 евро, създава идеални условия за растеж – предпазва от капризите на времето и удължава сезона.

От Практикер са се погрижили и за автомобилите. Акумулаторът VARTA Silver Dynamic 74Ah е с капацитет на батерията 74.00 Ah и има гаранция 36 месеца. Цената му по време на кампанията е намалена от 289,99 лв. на 217,49 лв./111,20 евро. Сред атрактивните предложения е и акумулаторната соларна станция V-TAC 600W — компактно и мощно решение за захранване в условия без достъп до мрежово електричество. С мощност 600 W, тя е идеална за къмпинг, пътувания или като резервен източник на енергия. Сега е намалена от 699,99 лв. на 349,99 лв./ 178,95 евро.

В рамките на кампанията „Есенна супер седмица“, всички желани продукти на стойност над 200 лева могат да бъдат закупени на изплащане с 10 равни безлихвени вноски, без допълнителни такси и с 0% ГПР. Актуалните промоционални предложения са налични във всички хипермаркети на Практикер, онлайн на praktiker.bg и в мобилното приложение Praktiker app.

