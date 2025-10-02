Бащата на Меган Маркъл - в капан на дома си във Филипините след земетресението?

Полусестрата на Меган Маркъл разкри подробности за състоянието на баща им след силното земетресение във Филипините на 30 септември.

Саманта Маркъл твърди, че Томас Маркъл-старши, който през последните месеци живее в страната, е останал блокиран в апартамент след труса с магнитуд 6,9.

"Баща ми е заседнал на 19-ия етаж на сграда във Филипините след огромното земетресение. Той не може да ходи и е в капан", написа тя в X.

По данни на NBC News, това е най-силното земетресение, регистрирано във Филипините от повече от десетилетие насам, което е взело поне 72 жертви в централната провинция Себу.

Саманта, която от години няма контакт с Меган, не пропусна да отправи и обвинения към сестра си: "Срам за моята отвратителна, зла сестра, която завинаги обрече баща ни на тази ситуация. Дано бъде прокълната." По-късно тя публикува по-ободряващо съобщение, в което уточни, че баща им е в безопасност: "Искам да изразя благодарност на всички, които се тревожат за него. Към днешна дата той е добре и прави планове да напусне сградата."

Тя добави, че за момента ситуацията е спокойна и се правят необходимите приготовления, за да не се стигне отново до подобно блокиране, пише E!News.

Известно е, че Томас реши да напусне дома си в Мексико и да започне "на чисто" във Филипините заедно със сина си Томас Маркъл-младши в началото на годината.

"Бях заседнал на едно място твърде дълго. Време е да срещна нови хора и да видя повече доброта", сподели тогава пред Daily Mail.

Междувременно Саманта – чийто иск за клевета срещу Меган беше отхвърлен през 2023 г. – отдавна критикува херцогинята на Съсекс за отношението ѝ към баща им.

"Ако имаше сърце, щеше да направи всичко възможно той да живее спокойно, обгрижван и с любов в старините си. Неговото сърце е разбито, а тя не може да се изкарва жертва", заяви тя още през 2019 г. в документален филм.

И само ден след като Саманта изрази публично тревога, Томас сам сподели своята версия пред TMZ. Той подчерта, че не е „в капан“ и не е „неспособен да ходи“ след земетресението.

"Епицентърът беше на сто мили от хотела, в който отседнах“, каза той, уточнявайки, че не е разговарял със Саманта и няма представа защо е заявила подобно нещо.

"В момента съм си на дивана в хотелската стая, вдигнал крака и гледам филми за Чарли Чан. Чувствам се съвсем комфортно“, добавя той.