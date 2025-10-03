Кийт Ърбан замени Никол Кидман с по-млада жена

Появяват се все повече драматични подробности за раздялата на Никол Кидман и Кийт Ърбан. Оказва се, че 58-годишната актриса се чувства предадена от 57-годишния певец. Твърди се, че той не е бил честен с нея.

И дори вече е продължил напред - с друга жена, която е по-млада и е в музикалния бизнес.

"Кийт не беше честен. Тя искаше да спаси брака им и вярваше, че ще може, но изглежда, че той вече е продължил напред. Опустошително е за нея. Тя е шокирана. Раздялата им става драматична. Тя се чувства наранена и предадена", коментира източник на "People".

Коя е новата на Кийт Ърбан?

А от "TMZ" съобщават, че Ърбан вече има нова жена в живота си.

Според изданието, от близкия кръг на певеца смятат, че той вече е с друга.

"Всички знаци сочат към факта, че Кийт е с друга жена. Нека просто кажем, че Никол не оспорва това, но все още е шокирана от това. Навсякъде в Нашвил се знае", коментира източник на "TMZ".

Други издания също коментират новата любима на Кийт.

