IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 10

Зловещ разстрел на деца в Хюстън, щата Тексас

Две са убити, други две са в критично състояние

05.10.2025 | 08:28 ч. Обновена: 05.10.2025 | 08:29 ч. 12
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Две деца бяха убити, а още две са в критично състояние след стрелба в предградието на Хюстън, Енгълтън, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти в щата Тексас.

Шерифската служба на окръг Бразория написа в публикация във „Фейсбук“, че полицаи са се отзовали на сигнали за стрелба вчера и са открили две застреляни деца - на 13 и на 4 години. Две други деца, на 8 и на 9 години, са били транспортирани с медицински хеликоптер до болница и са в критично състояние. 

Всички лица, за които се смята, че са замесени в стрелбата, са задържани, съобщи шерифската служба. 

„Към момента няма заплаха за общността“, се посочва в публикацията във „Фейсбук“. Властите не предоставиха други подробности за това къде е станала стрелбата или за обстоятелствата, довели до нея.

„Въпреки че подробностите все още се изясняват, загубата на две деца по такъв начин е трагедия“, написа шерифската служба в публикацията си. „В мислите си сме със семейството и всички засегнати, докато продължаваме да установяваме повече информация за тази сърцераздирателна ситуация“, се добавя в нея.

Енгълтън е град с население от около 19 500 жители и е административен център на окръг Бразория. Намира се на около 72 километра южно от Хюстън. /БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

деца разстрел хюстън тексас
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem