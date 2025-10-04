IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Маски със зехтин срещу косопад

За красива коса

04.10.2025 | 15:15 ч. 0
Снимка: istock

Зехтинът се използва в козметичните процедури точно толкова дълго, колкото се добавя и към вкусни ястия. Това изключително популярно и универсално масло може да помогне за намаляване на косопада, за добавяне на блясък, обем и мекота на косата ви. Какви маски със зехтин можете да си приготвите у дома?

Маска за коса със зехтин и мед

Маската със зехтин и мед се препоръчва за хора със суха, увредена или комбинирана коса. Може да се използва и за мазна коса, тъй като тези естествени съставки не я утежняват. 

Съставки:

  • 3 супени лъжици екстра върджин зехтин 
  • 1 супена лъжица мед 
  • 1 капсула витамин Е 

Смесете зехтина и меда в купа. Пробийте капсулата с витамин Е и изстискайте маслото в тази смес. Разбийте, докато сместа стане гладка. Измийте косата си с шампоан и я изсушете на въздух. Разделете косата си на секции и нанесете сместа от корените до върховете с ръце или с апликатор за боядисване. Покрийте косата си с шапка за душ. Изчакайте 30-90 минути. Измийте косата си с шампоан отново и след това нанесете балсам. 

* Забележка:

Ако имате суха коса, нанасяйте тази маска два пъти седмично. За мазна коса я използвайте веднъж седмично. 

Източник: 5 супер маски със зехтин, които спират косопада

коса косопад зехтин
