Проблеми в отношенията между Ариана Гранде и Итън Слейтър

На актьора му липсва по-простичкия живот

03.10.2025 | 21:40 ч. 0
Снимка: Getty Images

Май са се появили проблеми във връзката между Ариана Гранде и Итън Слейтър.

Двамата започнаха романтичните си отношения през юли 2023 г., след като се запознаха на снимачната площадка на "Злосторница". Сега източник твърди, че славата на Ариана явно не се отразява добре на комика. Итън се чудил дали не е трябвало да остане в "по-тихия свят".

"Той понякога се чуди дали не трябваше да остане в своя по-тих свят; контрастът е брутален. Той я обича, но той се дави в цирка на живота ѝ. Дори когато той е вкъщи, той умствено е по средата на пътя - към турнето или репетициите. Изтощаващо е да го гледаш как просто се опитва да поддържа темпото", коментира източник на "Daily Mail".

Още за връзката четете в teenproblem.net

Тагове:

звезди Ариана Гранде Итън Слейтър връзка двойка проблеми
