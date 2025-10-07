Бранденбургската врата ще почете с послание заложници на “Хамас”

С надпис “Върнете ги у дома се” ще бъде осветена Бранденбургската врата в Берлин утре по повод втората годишнина от атаката на палестинската групировка "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 година, съобщава ДПА.

Прожектираното послание върху емблематичната забележителност в германската столица има за цел да привлече вниманието към съдбата на заложниците, които все още се държат от "Хамас" на фона на трескавите преговори за прекратяване на войната.

Кай Вегнер, кмет на Берлин, заяви, че заложниците са държани в нечовешки условия.

"Хамас" трябва да приеме плана за мир напълно и да освободи заложниците. Никога няма да забравим съдбата на отвлечените, убитите, жестоко измъчваните и малтретираните от "Хамас" и ще продължим решително да се противопоставяме срещу омразата, подстрекателствата и антисемитизма", добави Вегнер.

На 7 октомври 2023 г. "Хамас" и други палестински екстремисти извършиха атакуваха Южен Израел и убиха 1200 души, а повече от 250 души бяха взети за заложници в ивицата Газа. В отговор Израел започна военна офанзива в анклава.

От началото на войната в Газа повече от 67 000 палестинци са били убити, според здравното министерство на Газа, контролирано от "Хамас". Тези данни се приемат за достоверни от ООН и хуманитарните организации, посочва агенцията. / БТА