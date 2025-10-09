IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 4

Луи Томлинсън трудно преживял смъртта на Лиъм Пейн

Пейн почина миналия октомври

09.10.2025 | 23:15 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Луи Томлинсън проговори относно това как му е повлияла смъртта на Лиъм Пейн. Двамата бяха заедно в момчешката група One Direction от 2010 г. до 2016 г.

Лиъм почина на 16-и октомври 2024 г., след като падна от тераса на хотел в Буенос Айрес, Аржентина. Той е бил под въздействието на алкохол и наркотици. Певецът бе на 31 г.

Сега Луи признава, че е било странно да отбелязват 15-годишнината на One Direction без Лиъм.

"Беше наистина некомфортно, всъщност, 15-ата годишнина, защото колективното чувство да празнуваш е важно, дори по-важно от всякога, от името на Лиъм", каза музикантът пред списание "Rolling Stone UK".

Томлинсън още трудно преживява, че Пейн не е сред живите.

Какво разказа той четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Луи Томлинсън Лиъм Пейн смърт
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem