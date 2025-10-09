Доли Партън: Жива съм, но вие се молете

Тя е вечна - като песните й. Доли Партън опроверга слуховете за здравословното си състояние, според които световно известната певица е на смъртно легло, предава TMZ.

Американската икона на кънтрито се обърна директно към феновете си в дълъг пост в социалните мрежи, за да успокои хората. Има "някои проблеми", но продължава да работи усилено в Нешвил. Доли каза, че преминава през няколко медицински процедури, но уточни, че не умира.

Кънтри иконата Доли Партън обяви, че отлага с девет месеца планираните си концерти в Лас Вегас. Първоначално насрочени за декември 2025 г., ...

Ден по-рано феновете ѝ изпаднаха в паника, след като по-малката сестра на Доли, Фрида, публикува във Facebook молба за молитви за Доли, заявявайки, че певицата "не се чувства добре напоследък".

Притесненията на феновете бяха основателни - Доли разви бъбречна инфекция миналия месец, а наскоро отложи и шест концерта, които трябваше да се проведат от 4 до 13 декември в Colosseum Theater в Caesars Palace.

Постът на Фрида беше залят от молитви, а по-късно тя се извини, че е изплашила хората, казвайки, че това никога не е било нейното намерение. Въпреки това във видеото Доли моли феновете да продължат да се молят за нея.