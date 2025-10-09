Халаф за войната в Газа: Дяволът се крие в детайлите на втория и третия етап

Журналистът Мохамед Халаф коментира първата фаза от Плана за прекратяване на войната в Газа. По думите му президентът на САЩ Доналд Тръмп е търпелив, защото иска да получи Нобелова награда за мир.

По-рано днес Тръмп обяви, че Израел и "Хамас" са подписали въпросната първа фаза от неговия план.

В предаването “12+3” на БНР Халаф заяви, че САЩ е оказал натиск върху Нетаняху, а Турция, Катар, Египет и държавите от Залива - върху “Хамас”. Групировката е била принудена да приеме споразумението, макар че все още не е достигнато до тези точки, които ще предизвикат вълнение и напрежение.

“Ние не знаем какви са разногласията по отношение на палестинските заложници в израелските затвори. Сред тях има лидери на различни палестински организации, които според Израел са извършили тежки криминални действия. Има консенсус, даже мисля, че има и закон, според който не трябва да бъдат пускани. Те са осъдени на доживотен затвор”, добави Халаф.

По думите му първите 20 живи израелски заложници ще бъдат пуснати срещу 250 палестинци, които са в израелските затвори. “Има неясни моменти и по отношение на изтеглянето на израелската армия от определени райони в Газа”, добави журналистът.

“Дяволът се крие в детайлите на втория и третия етап”, на мнение е Халаф и добави: “Вторият етап приключва с разоръжаването и решаването на съдбата на военните лидери, които са останали на "Хамас". Ние не знаем колко бойци на организацията са живи".